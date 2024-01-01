5 Moğol tugrikinden Danimarka kronuna

Reel döviz kuru ile MNT → DKK çevirin

5 mnt
0,01 dkk

1,000 MNT = 0,002078 DKK

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Moğol tugrikinden Danimarka kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MNT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DKK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MNT → DKK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moğol tugriki için en iyi döviz çiftleri

MNT → USD

MNT → GBP

MNT → AUD

MNT → NZD

MNT → ZAR

MNT → EUR

MNT → INR

MNT → CAD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moğol Tugriki / Danimarka Kronu
1 MNT0,00208 DKK
5 MNT0,01039 DKK
10 MNT0,02078 DKK
20 MNT0,04155 DKK
50 MNT0,10389 DKK
100 MNT0,20777 DKK
250 MNT0,51943 DKK
500 MNT1,03887 DKK
1000 MNT2,07773 DKK
2000 MNT4,15546 DKK
5000 MNT10,38865 DKK
10000 MNT20,77730 DKK
Çevrim kurları Danimarka Kronu / Moğol Tugriki
1 DKK481,29400 MNT
5 DKK2.406,47000 MNT
10 DKK4.812,94000 MNT
20 DKK9.625,88000 MNT
50 DKK24.064,70000 MNT
100 DKK48.129,40000 MNT
250 DKK120.323,50000 MNT
500 DKK240.647,00000 MNT
1000 DKK481.294,00000 MNT
2000 DKK962.588,00000 MNT
5000 DKK2.406.470,00000 MNT
10000 DKK4.812.940,00000 MNT