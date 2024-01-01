250 Myanmar kyatından Nikaragua kordobasına

Reel döviz kuru ile MMK → NIO çevirin

250 mmk
4,38 nio

1,000K MMK = 0,01753C$ NIO

20:16 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MMK → NIO çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MMK → NIOSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,01750,0175
Düşük0,01750,0175
Ortalama0,01750,0175
Değişim-0.03%0.21%
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1 MMK → NIO istatistikleri

MMK → NIO kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0175, en düşük 0,0175 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0175 oldu. MMK → NIO kurundaki değişiklik -0.03 değerindeydi.

MMK → NIO kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0175, en düşük 0,0175 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0175 oldu. MMK → NIO kurundaki değişiklik 0.21 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDTHBCADEURAUDZARGBPCNY
1 USD135,5711,3880,9271,53918,2950,7857,245
1 THB0,02810,0390,0260,0430,5140,0220,204
1 CAD0,7225,62610,6681,10913,180,5665,219
1 EUR1,07938,3761,49811,66119,7370,8477,816

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Myanmar kyatından Nikaragua kordobasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MMK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NIO seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MMK → NIO kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Myanmar kyatı için en iyi döviz çiftleri

MMK → USD

MMK → THB

MMK → CAD

MMK → EUR

MMK → AUD

MMK → ZAR

MMK → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Myanmar Kyatı / Nikaragua Kordobası
1 MMK0,01753 NIO
5 MMK0,08765 NIO
10 MMK0,17530 NIO
20 MMK0,35060 NIO
50 MMK0,87649 NIO
100 MMK1,75298 NIO
250 MMK4,38245 NIO
500 MMK8,76490 NIO
1000 MMK17,52980 NIO
2000 MMK35,05960 NIO
5000 MMK87,64900 NIO
10000 MMK175,29800 NIO
Çevrim kurları Nikaragua Kordobası / Myanmar Kyatı
1 NIO57,04570 MMK
5 NIO285,22850 MMK
10 NIO570,45700 MMK
20 NIO1.140,91400 MMK
50 NIO2.852,28500 MMK
100 NIO5.704,57000 MMK
250 NIO14.261,42500 MMK
500 NIO28.522,85000 MMK
1000 NIO57.045,70000 MMK
2000 NIO114.091,40000 MMK
5000 NIO285.228,50000 MMK
10000 NIO570.457,00000 MMK