20 Myanmar kyatından Kazakistan tengesine

Reel döviz kuru ile MMK → KZT çevirin

20 mmk
4,52 kzt

1,000K MMK = 0,2262₸ KZT

20:38 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

MMK → KZT çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 MMK → KZTSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,22840,2284
Düşük0,22500,2092
Ortalama0,22630,2182
Değişim0.32%7.16%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 MMK → KZT istatistikleri

MMK → KZT kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2284, en düşük 0,2250 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2263 oldu. MMK → KZT kurundaki değişiklik 0.32 değerindeydi.

MMK → KZT kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2284, en düşük 0,2092 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2182 oldu. MMK → KZT kurundaki değişiklik 7.16 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDTHBCADEURAUDZARGBPCNY
1 USD135,5631,3880,9271,5418,2710,7857,245
1 THB0,02810,0390,0260,0430,5140,0220,204
1 CAD0,7225,62210,6681,1113,1630,5665,22
1 EUR1,07938,3671,49711,66119,7110,8477,816

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Myanmar kyatından Kazakistan tengesine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MMK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KZT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MMK → KZT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Myanmar kyatı için en iyi döviz çiftleri

MMK → USD

MMK → THB

MMK → CAD

MMK → EUR

MMK → AUD

MMK → ZAR

MMK → CNY

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Myanmar Kyatı / Kazakistan Tengesi
1 MMK0,22620 KZT
5 MMK1,13100 KZT
10 MMK2,26200 KZT
20 MMK4,52400 KZT
50 MMK11,31000 KZT
100 MMK22,62000 KZT
250 MMK56,55000 KZT
500 MMK113,10000 KZT
1000 MMK226,20000 KZT
2000 MMK452,40000 KZT
5000 MMK1.131,00000 KZT
10000 MMK2.262,00000 KZT
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Myanmar Kyatı
1 KZT4,42086 MMK
5 KZT22,10430 MMK
10 KZT44,20860 MMK
20 KZT88,41720 MMK
50 KZT221,04300 MMK
100 KZT442,08600 MMK
250 KZT1.105,21500 MMK
500 KZT2.210,43000 MMK
1000 KZT4.420,86000 MMK
2000 KZT8.841,72000 MMK
5000 KZT22.104,30000 MMK
10000 KZT44.208,60000 MMK