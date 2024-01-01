bin Myanmar kyatından Japon yenine

Reel döviz kuru ile MMK → JPY çevirin

1.000 mmk
71 jpy

1,000K MMK = 0,07110¥ JPY

22:41 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

MMK → JPY çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 MMK → JPYSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,07690,0769
Düşük0,07110,0711
Ortalama0,07490,0748
Değişim-7.48%-2.30%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 MMK → JPY istatistikleri

MMK → JPY kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0769, en düşük 0,0711 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0749 oldu. MMK → JPY kurundaki değişiklik -7.48 değerindeydi.

MMK → JPY kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0769, en düşük 0,0711 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0748 oldu. MMK → JPY kurundaki değişiklik -2.30 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDTHBCADEURAUDZARGBPCNY
1 USD135,5691,3880,9271,5418,2740,7857,245
1 THB0,02810,0390,0260,0430,5140,0220,204
1 CAD0,7225,62710,6681,1113,1660,5665,22
1 EUR1,07938,3731,49711,66119,7150,8477,816

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Myanmar kyatından Japon yenine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MMK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JPY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MMK → JPY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Myanmar kyatı için en iyi döviz çiftleri

MMK → USD

MMK → THB

MMK → CAD

MMK → EUR

MMK → AUD

MMK → ZAR

MMK → CNY

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Myanmar Kyatı / Japon Yeni
1 MMK0,07110 JPY
5 MMK0,35550 JPY
10 MMK0,71099 JPY
20 MMK1,42199 JPY
50 MMK3,55497 JPY
100 MMK7,10995 JPY
250 MMK17,77487 JPY
500 MMK35,54975 JPY
1000 MMK71,09950 JPY
2000 MMK142,19900 JPY
5000 MMK355,49750 JPY
10000 MMK710,99500 JPY
Çevrim kurları Japon Yeni / Myanmar Kyatı
100 JPY1.406,48000 MMK
1000 JPY14.064,80000 MMK
1500 JPY21.097,20000 MMK
2000 JPY28.129,60000 MMK
3000 JPY42.194,40000 MMK
5000 JPY70.324,00000 MMK
5400 JPY75.949,92000 MMK
10000 JPY140.648,00000 MMK
15000 JPY210.972,00000 MMK
20000 JPY281.296,00000 MMK
25000 JPY351.620,00000 MMK
30000 JPY421.944,00000 MMK