20 Myanmar kyatından Arnavutluk lekine

Reel döviz kuru ile MMK → ALL çevirin

20 mmk
0,88 all

1,000K MMK = 0,04417Lek ALL

21:13 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MMK → ALL çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MMK → ALLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,04440,0446
Düşük0,04370,0437
Ortalama0,04400,0442
Değişim-0.61%-0.61%
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1 MMK → ALL istatistikleri

MMK → ALL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0444, en düşük 0,0437 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0440 oldu. MMK → ALL kurundaki değişiklik -0.61 değerindeydi.

MMK → ALL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0446, en düşük 0,0437 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0442 oldu. MMK → ALL kurundaki değişiklik -0.61 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDTHBCADEURAUDZARGBPCNY
1 USD135,5661,3870,9271,53918,2780,7857,245
1 THB0,02810,0390,0260,0430,5140,0220,204
1 CAD0,72125,63610,6681,10913,1750,5665,222
1 EUR1,07938,3821,49711,6619,7250,8477,819

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Myanmar kyatından Arnavutluk lekine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MMK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ALL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MMK → ALL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Myanmar kyatı için en iyi döviz çiftleri

MMK → USD

MMK → THB

MMK → CAD

MMK → EUR

MMK → AUD

MMK → ZAR

MMK → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Myanmar Kyatı / Arnavutluk Leki
1 MMK0,04417 ALL
5 MMK0,22084 ALL
10 MMK0,44168 ALL
20 MMK0,88336 ALL
50 MMK2,20841 ALL
100 MMK4,41681 ALL
250 MMK11,04203 ALL
500 MMK22,08405 ALL
1000 MMK44,16810 ALL
2000 MMK88,33620 ALL
5000 MMK220,84050 ALL
10000 MMK441,68100 ALL
Çevrim kurları Arnavutluk Leki / Myanmar Kyatı
1 ALL22,64080 MMK
5 ALL113,20400 MMK
10 ALL226,40800 MMK
20 ALL452,81600 MMK
50 ALL1.132,04000 MMK
100 ALL2.264,08000 MMK
250 ALL5.660,20000 MMK
500 ALL11.320,40000 MMK
1000 ALL22.640,80000 MMK
2000 ALL45.281,60000 MMK
5000 ALL113.204,00000 MMK
10000 ALL226.408,00000 MMK