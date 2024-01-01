500 Myanmar kyatından Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine

Reel döviz kuru ile MMK → AED çevirin

500 mmk
0,87 aed

1,000K MMK = 0,001748د.إ AED

12:44 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

MMK → AED çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 MMK → AEDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00170,0017
Düşük0,00170,0017
Ortalama0,00170,0017
Değişim0.00%0.09%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 MMK → AED istatistikleri

MMK → AED kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0017, en düşük 0,0017 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0017 oldu. MMK → AED kurundaki değişiklik 0.00 değerindeydi.

MMK → AED kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0017, en düşük 0,0017 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0017 oldu. MMK → AED kurundaki değişiklik 0.09 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDTHBCADEURAUDZARGBPCNY
1 USD135,5661,3870,9271,53918,2780,7857,245
1 THB0,02810,0390,0260,0430,5140,0220,204
1 CAD0,72125,63610,6681,10913,1750,5665,222
1 EUR1,07938,3821,49711,6619,7250,8477,819

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Myanmar kyatından Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MMK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AED seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MMK → AED kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Myanmar kyatı için en iyi döviz çiftleri

MMK → USD

MMK → THB

MMK → CAD

MMK → EUR

MMK → AUD

MMK → ZAR

MMK → CNY

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Myanmar Kyatı / Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi
1 MMK0,00175 AED
5 MMK0,00874 AED
10 MMK0,01748 AED
20 MMK0,03496 AED
50 MMK0,08740 AED
100 MMK0,17480 AED
250 MMK0,43700 AED
500 MMK0,87400 AED
1000 MMK1,74801 AED
2000 MMK3,49602 AED
5000 MMK8,74005 AED
10000 MMK17,48010 AED
Çevrim kurları Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi / Myanmar Kyatı
1 AED572,08000 MMK
5 AED2.860,40000 MMK
10 AED5.720,80000 MMK
20 AED11.441,60000 MMK
50 AED28.604,00000 MMK
100 AED57.208,00000 MMK
250 AED143.020,00000 MMK
500 AED286.040,00000 MMK
1000 AED572.080,00000 MMK
2000 AED1.144.160,00000 MMK
5000 AED2.860.400,00000 MMK
10000 AED5.720.800,00000 MMK