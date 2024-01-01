100 Makedonya dinarından Yeni Tayvan dolarına

Reel döviz kuru ile MKD → TWD çevirin

100 mkd
57,53 twd

1,000ден MKD = 0,5753NT$ TWD

20:55 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

MKD → TWD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 MKD → TWDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,58110,5811
Düşük0,56890,5609
Ortalama0,57600,5696
Değişim1.12%1.79%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 MKD → TWD istatistikleri

MKD → TWD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,5811, en düşük 0,5689 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,5760 oldu. MKD → TWD kurundaki değişiklik 1.12 değerindeydi.

MKD → TWD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,5811, en düşük 0,5609 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,5696 oldu. MKD → TWD kurundaki değişiklik 1.79 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDZARCADEURNZDSGDAUDGBP
1 USD118,2731,3870,9271,6811,3371,5380,785
1 ZAR0,05510,0760,0510,0920,0730,0840,043
1 CAD0,72113,17210,6681,2120,9641,1090,566
1 EUR1,07919,7171,49711,8141,4421,660,847

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Makedonya dinarından Yeni Tayvan dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MKD → TWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Makedonya dinarı için en iyi döviz çiftleri

MKD → USD

MKD → ZAR

MKD → CAD

MKD → EUR

MKD → NZD

MKD → SGD

MKD → AUD

MKD → GBP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Makedonya Dinarı / Yeni Tayvan Doları
1 MKD0,57527 TWD
5 MKD2,87637 TWD
10 MKD5,75273 TWD
20 MKD11,50546 TWD
50 MKD28,76365 TWD
100 MKD57,52730 TWD
250 MKD143,81825 TWD
500 MKD287,63650 TWD
1000 MKD575,27300 TWD
2000 MKD1.150,54600 TWD
5000 MKD2.876,36500 TWD
10000 MKD5.752,73000 TWD
Çevrim kurları Yeni Tayvan Doları / Makedonya Dinarı
1 TWD1,73830 MKD
5 TWD8,69150 MKD
10 TWD17,38300 MKD
20 TWD34,76600 MKD
50 TWD86,91500 MKD
100 TWD173,83000 MKD
250 TWD434,57500 MKD
500 TWD869,15000 MKD
1000 TWD1.738,30000 MKD
2000 TWD3.476,60000 MKD
5000 TWD8.691,50000 MKD
10000 TWD17.383,00000 MKD