2.000 Makedonya dinarından Kolombiya pesosuna

Reel döviz kuru ile MKD → COP çevirin

2.000 mkd
143.345,80 cop

1,000ден MKD = 71,67$ COP

19:40 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MKD → COP çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MKD → COPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek71,951172,5305
Düşük69,448367,2061
Ortalama71,002669,9713
Değişim-0.39%4.92%
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1 MKD → COP istatistikleri

MKD → COP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 71,9511, en düşük 69,4483 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 71,0026 oldu. MKD → COP kurundaki değişiklik -0.39 değerindeydi.

MKD → COP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 72,5305, en düşük 67,2061 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 69,9713 oldu. MKD → COP kurundaki değişiklik 4.92 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDZARCADEURNZDSGDAUDGBP
1 USD118,2611,3870,9261,6811,3371,5380,785
1 ZAR0,05510,0760,0510,0920,0730,0840,043
1 CAD0,72113,16610,6681,2120,9641,1090,566
1 EUR1,07919,711,49711,8141,4431,660,847

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Makedonya dinarından Kolombiya pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak COP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MKD → COP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Makedonya dinarı için en iyi döviz çiftleri

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Çevrim kurları Makedonya Dinarı / Kolombiya Pesosu
1 MKD71,67290 COP
5 MKD358,36450 COP
10 MKD716,72900 COP
20 MKD1.433,45800 COP
50 MKD3.583,64500 COP
100 MKD7.167,29000 COP
250 MKD17.918,22500 COP
500 MKD35.836,45000 COP
1000 MKD71.672,90000 COP
2000 MKD143.345,80000 COP
5000 MKD358.364,50000 COP
10000 MKD716.729,00000 COP
Çevrim kurları Kolombiya Pesosu / Makedonya Dinarı
1 COP0,01395 MKD
5 COP0,06976 MKD
10 COP0,13952 MKD
20 COP0,27905 MKD
50 COP0,69762 MKD
100 COP1,39523 MKD
250 COP3,48808 MKD
500 COP6,97615 MKD
1000 COP13,95230 MKD
2000 COP27,90460 MKD
5000 COP69,76150 MKD
10000 COP139,52300 MKD