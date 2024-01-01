250 Makedonya dinarından Bahreyn dinarına

Reel döviz kuru ile MKD → BHD çevirin

250 mkd
1,654 bhd

1,000ден MKD = 0,006616.د.ب BHD

19:29 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MKD → BHD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MKD → BHDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00670,0067
Düşük0,00660,0065
Ortalama0,00660,0066
Değişim0.65%0.47%
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1 MKD → BHD istatistikleri

MKD → BHD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0067, en düşük 0,0066 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0066 oldu. MKD → BHD kurundaki değişiklik 0.65 değerindeydi.

MKD → BHD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0067, en düşük 0,0065 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0066 oldu. MKD → BHD kurundaki değişiklik 0.47 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDZARCADEURNZDSGDAUDGBP
1 USD118,2661,3880,9271,6811,3371,5390,785
1 ZAR0,05510,0760,0510,0920,0730,0840,043
1 CAD0,72113,16410,6681,2120,9641,1090,566
1 EUR1,07919,711,49711,8141,4431,660,847

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Makedonya dinarından Bahreyn dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BHD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MKD → BHD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Makedonya dinarı için en iyi döviz çiftleri

MKD → USD

MKD → ZAR

MKD → CAD

MKD → EUR

MKD → NZD

MKD → SGD

MKD → AUD

MKD → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Makedonya Dinarı / Bahreyn Dinarı
1 MKD0,00662 BHD
5 MKD0,03308 BHD
10 MKD0,06616 BHD
20 MKD0,13233 BHD
50 MKD0,33082 BHD
100 MKD0,66164 BHD
250 MKD1,65411 BHD
500 MKD3,30822 BHD
1000 MKD6,61643 BHD
2000 MKD13,23286 BHD
5000 MKD33,08215 BHD
10000 MKD66,16430 BHD
Çevrim kurları Bahreyn Dinarı / Makedonya Dinarı
1 BHD151,13900 MKD
5 BHD755,69500 MKD
10 BHD1.511,39000 MKD
20 BHD3.022,78000 MKD
50 BHD7.556,95000 MKD
100 BHD15.113,90000 MKD
250 BHD37.784,75000 MKD
500 BHD75.569,50000 MKD
1000 BHD151.139,00000 MKD
2000 BHD302.278,00000 MKD
5000 BHD755.695,00000 MKD
10000 BHD1.511.390,00000 MKD