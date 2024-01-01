Madagaskar ariarisinden Peru Nuevo solüne

Reel döviz kuru ile MGA → PEN çevirin

1.000 mga
0,85 pen

1.00000 MGA = 0.00085 PEN

11:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPNZDSGDZARAUD
1 USD10.931351.354050.7967181.640821.3475519.01441.53858
1 EUR1.0737511.453910.8554851.761831.4469320.41671.65205
1 CAD0.7385250.687810.5883961.211790.995214.04261.13628
1 GBP1.255151.168931.6995412.059481.6913823.86591.93115

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Madagaskar ariarisinden Peru Nuevo solüne para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MGA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PEN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MGA → PEN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Madagaskar ariarisi için en iyi döviz çiftleri

MGA → USD

MGA → EUR

MGA → CAD

MGA → GBP

MGA → NZD

MGA → SGD

MGA → ZAR

MGA → AUD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Madagaskar Ariarisi / Peru Nuevo Solü
1 MGA0.00085 PEN
5 MGA0.00427 PEN
10 MGA0.00855 PEN
20 MGA0.01709 PEN
50 MGA0.04273 PEN
100 MGA0.08546 PEN
250 MGA0.21366 PEN
500 MGA0.42731 PEN
1000 MGA0.85463 PEN
2000 MGA1.70925 PEN
5000 MGA4.27313 PEN
10000 MGA8.54626 PEN
Çevrim kurları Peru Nuevo Solü / Madagaskar Ariarisi
1 PEN1170.10000 MGA
5 PEN5850.50000 MGA
10 PEN11701.00000 MGA
20 PEN23402.00000 MGA
50 PEN58505.00000 MGA
100 PEN117010.00000 MGA
250 PEN292525.00000 MGA
500 PEN585050.00000 MGA
1000 PEN1170100.00000 MGA
2000 PEN2340200.00000 MGA
5000 PEN5850500.00000 MGA
10000 PEN11701000.00000 MGA