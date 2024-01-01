bin Madagaskar ariarisinden Peru Nuevo solüne

Reel döviz kuru ile MGA → PEN çevirin

1.000 mga
0,82 pen

1,000Ar MGA = 0,0008250S/. PEN

18:40 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MGA → PEN çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MGA → PENSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00090,0009
Düşük0,00080,0008
Ortalama0,00080,0008
Değişim-3.69%-2.05%
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1 MGA → PEN istatistikleri

MGA → PEN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0009, en düşük 0,0008 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0008 oldu. MGA → PEN kurundaki değişiklik -3.69 değerindeydi.

MGA → PEN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0009, en düşük 0,0008 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0008 oldu. MGA → PEN kurundaki değişiklik -2.05 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPNZDSGDZARAUD
1 USD10,9271,3880,7851,6821,33718,271,54
1 EUR1,07911,4980,8471,8141,44219,7051,661
1 CAD0,720,66810,5661,2110,96313,1581,109
1 GBP1,2731,181,76812,1411,70323,261,961

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Madagaskar ariarisinden Peru Nuevo solüne para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MGA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PEN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MGA → PEN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Madagaskar ariarisi için en iyi döviz çiftleri

MGA → USD

MGA → EUR

MGA → CAD

MGA → GBP

MGA → NZD

MGA → SGD

MGA → ZAR

MGA → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Madagaskar Ariarisi / Peru Nuevo Solü
1 MGA0,00082 PEN
5 MGA0,00412 PEN
10 MGA0,00825 PEN
20 MGA0,01650 PEN
50 MGA0,04125 PEN
100 MGA0,08250 PEN
250 MGA0,20624 PEN
500 MGA0,41248 PEN
1000 MGA0,82495 PEN
2000 MGA1,64990 PEN
5000 MGA4,12475 PEN
10000 MGA8,24950 PEN
Çevrim kurları Peru Nuevo Solü / Madagaskar Ariarisi
1 PEN1.212,19000 MGA
5 PEN6.060,95000 MGA
10 PEN12.121,90000 MGA
20 PEN24.243,80000 MGA
50 PEN60.609,50000 MGA
100 PEN121.219,00000 MGA
250 PEN303.047,50000 MGA
500 PEN606.095,00000 MGA
1000 PEN1.212.190,00000 MGA
2000 PEN2.424.380,00000 MGA
5000 PEN6.060.950,00000 MGA
10000 PEN12.121.900,00000 MGA