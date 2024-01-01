10 bin Madagaskar ariarisinden Kolombiya pesosuna

Reel döviz kuru ile MGA → COP çevirin

10.000 mga
9.007,32 cop

1,000Ar MGA = 0,9007$ COP

17:45 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MGA → COP çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MGA → COPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,92410,9320
Düşük0,87720,8610
Ortalama0,89640,8934
Değişim-2.53%1.81%
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1 MGA → COP istatistikleri

MGA → COP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,9241, en düşük 0,8772 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,8964 oldu. MGA → COP kurundaki değişiklik -2.53 değerindeydi.

MGA → COP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,9320, en düşük 0,8610 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,8934 oldu. MGA → COP kurundaki değişiklik 1.81 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPNZDSGDZARAUD
1 USD10,9271,3870,7851,6811,33718,2651,538
1 EUR1,07911,4960,8471,8131,44219,7051,659
1 CAD0,7210,66810,5661,2120,96413,171,109
1 GBP1,2741,1811,76712,1411,70323,2691,959

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Madagaskar ariarisinden Kolombiya pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MGA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak COP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MGA → COP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Madagaskar ariarisi için en iyi döviz çiftleri

MGA → USD

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MGA → SGD

MGA → ZAR

MGA → AUD

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Çevrim kurları Madagaskar Ariarisi / Kolombiya Pesosu
1 MGA0,90073 COP
5 MGA4,50366 COP
10 MGA9,00732 COP
20 MGA18,01464 COP
50 MGA45,03660 COP
100 MGA90,07320 COP
250 MGA225,18300 COP
500 MGA450,36600 COP
1000 MGA900,73200 COP
2000 MGA1.801,46400 COP
5000 MGA4.503,66000 COP
10000 MGA9.007,32000 COP
Çevrim kurları Kolombiya Pesosu / Madagaskar Ariarisi
1 COP1,11021 MGA
5 COP5,55105 MGA
10 COP11,10210 MGA
20 COP22,20420 MGA
50 COP55,51050 MGA
100 COP111,02100 MGA
250 COP277,55250 MGA
500 COP555,10500 MGA
1000 COP1.110,21000 MGA
2000 COP2.220,42000 MGA
5000 COP5.551,05000 MGA
10000 COP11.102,10000 MGA