2.000 Moldova leyinden Trinidad ve Tobago dolarına

Reel döviz kuru ile MDL → TTD çevirin

2.000 mdl
766,02 ttd

1,000L MDL = 0,3830TT$ TTD

17:04 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MDL → TTD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MDL → TTDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,38450,3854
Düşük0,37810,3781
Ortalama0,38200,3825
Değişim1.03%0.08%
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1 MDL → TTD istatistikleri

MDL → TTD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,3845, en düşük 0,3781 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,3820 oldu. MDL → TTD kurundaki değişiklik 1.03 değerindeydi.

MDL → TTD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,3854, en düşük 0,3781 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,3825 oldu. MDL → TTD kurundaki değişiklik 0.08 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPZARCADAUDINRNZDSGD
1 USD10,78418,231,3861,53683,7571,6791,337
1 GBP1,275123,2481,7671,959106,8112,1411,705
1 ZAR0,0550,04310,0760,0844,5940,0920,073
1 CAD0,7220,56613,15411,10860,4371,2110,965

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Moldova leyinden Trinidad ve Tobago dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MDL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TTD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MDL → TTD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moldova leyi için en iyi döviz çiftleri

MDL → USD

MDL → GBP

MDL → ZAR

MDL → CAD

MDL → AUD

MDL → INR

MDL → NZD

MDL → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moldova Leyi / Trinidad ve Tobago Doları
1 MDL0,38301 TTD
5 MDL1,91504 TTD
10 MDL3,83008 TTD
20 MDL7,66016 TTD
50 MDL19,15040 TTD
100 MDL38,30080 TTD
250 MDL95,75200 TTD
500 MDL191,50400 TTD
1000 MDL383,00800 TTD
2000 MDL766,01600 TTD
5000 MDL1.915,04000 TTD
10000 MDL3.830,08000 TTD
Çevrim kurları Trinidad ve Tobago Doları / Moldova Leyi
1 TTD2,61091 MDL
5 TTD13,05455 MDL
10 TTD26,10910 MDL
20 TTD52,21820 MDL
50 TTD130,54550 MDL
100 TTD261,09100 MDL
250 TTD652,72750 MDL
500 TTD1.305,45500 MDL
1000 TTD2.610,91000 MDL
2000 TTD5.221,82000 MDL
5000 TTD13.054,55000 MDL
10000 TTD26.109,10000 MDL