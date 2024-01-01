500 Moldova leyinden Kanada dolarına

Reel döviz kuru ile MDL → CAD çevirin

500 mdl
39,27 cad

1,000L MDL = 0,07854C$ CAD

15:43 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MDL → CAD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MDL → CADSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,07850,0785
Düşük0,07630,0763
Ortalama0,07740,0774
Değişim2.24%1.29%
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1 MDL → CAD istatistikleri

MDL → CAD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0785, en düşük 0,0763 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0774 oldu. MDL → CAD kurundaki değişiklik 2.24 değerindeydi.

MDL → CAD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0785, en düşük 0,0763 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0774 oldu. MDL → CAD kurundaki değişiklik 1.29 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPZARCADAUDINRNZDSGD
1 USD10,78318,1931,3851,53583,741,6791,337
1 GBP1,277123,231,7681,96106,9232,1441,708
1 ZAR0,0550,04310,0760,0844,6030,0920,074
1 CAD0,7220,56613,13711,10960,4681,2130,966

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Moldova leyinden Kanada dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MDL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MDL → CAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moldova leyi için en iyi döviz çiftleri

MDL → USD

MDL → GBP

MDL → ZAR

MDL → CAD

MDL → AUD

MDL → INR

MDL → NZD

MDL → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moldova Leyi / Kanada Doları
1 MDL0,07854 CAD
5 MDL0,39271 CAD
10 MDL0,78542 CAD
20 MDL1,57084 CAD
50 MDL3,92710 CAD
100 MDL7,85419 CAD
250 MDL19,63548 CAD
500 MDL39,27095 CAD
1000 MDL78,54190 CAD
2000 MDL157,08380 CAD
5000 MDL392,70950 CAD
10000 MDL785,41900 CAD
Çevrim kurları Kanada Doları / Moldova Leyi
1 CAD12,73210 MDL
5 CAD63,66050 MDL
10 CAD127,32100 MDL
20 CAD254,64200 MDL
50 CAD636,60500 MDL
100 CAD1.273,21000 MDL
250 CAD3.183,02500 MDL
500 CAD6.366,05000 MDL
1000 CAD12.732,10000 MDL
2000 CAD25.464,20000 MDL
5000 CAD63.660,50000 MDL
10000 CAD127.321,00000 MDL