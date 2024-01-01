10 bin Fas dirheminden Norveç kronuna

Reel döviz kuru ile MAD → NOK çevirin

10.000 mad
10.961,20 nok

1,000د.م. MAD = 1,096kr NOK

14:16 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

Loading

1 MAD → NOKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,11881,1188
Düşük1,06271,0513
Ortalama1,09531,0785
Değişim2.46%1.34%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 MAD → NOK istatistikleri

MAD → NOK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,1188, en düşük 1,0627 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,0953 oldu. MAD → NOK kurundaki değişiklik 2.46 değerindeydi.

MAD → NOK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,1188, en düşük 1,0513 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,0785 oldu. MAD → NOK kurundaki değişiklik 1.34 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1607,1090,780,9261,3821,5281,33718,125
1 XOF0,00210,0010,0020,0020,0030,0020,03
1 GBP1,282778,16211,1861,7711,9591,71323,231
1 EUR1,08655,9510,84311,4931,6511,44419,583

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Fas dirheminden Norveç kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NOK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → NOK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Norveç Kronu
1 MAD1,09612 NOK
5 MAD5,48060 NOK
10 MAD10,96120 NOK
20 MAD21,92240 NOK
50 MAD54,80600 NOK
100 MAD109,61200 NOK
250 MAD274,03000 NOK
500 MAD548,06000 NOK
1000 MAD1.096,12000 NOK
2000 MAD2.192,24000 NOK
5000 MAD5.480,60000 NOK
10000 MAD10.961,20000 NOK
Çevrim kurları Norveç Kronu / Fas Dirhemi
1 NOK0,91231 MAD
5 NOK4,56154 MAD
10 NOK9,12308 MAD
20 NOK18,24616 MAD
50 NOK45,61540 MAD
100 NOK91,23080 MAD
250 NOK228,07700 MAD
500 NOK456,15400 MAD
1000 NOK912,30800 MAD
2000 NOK1.824,61600 MAD
5000 NOK4.561,54000 MAD
10000 NOK9.123,08000 MAD