5.000 Fas dirheminden Namibya dolarına

Reel döviz kuru ile MAD → NAD çevirin

5.000 mad
9.138,95 nad

1,000د.م. MAD = 1,828$ NAD

14:12 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 MAD → NADSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,86631,9204
Düşük1,82641,8006
Ortalama1,84751,8467
Değişim-2.08%-0.81%
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1 MAD → NAD istatistikleri

MAD → NAD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,8663, en düşük 1,8264 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,8475 oldu. MAD → NAD kurundaki değişiklik -2.08 değerindeydi.

MAD → NAD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,9204, en düşük 1,8006 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,8467 oldu. MAD → NAD kurundaki değişiklik -0.81 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1606,5730,7790,9251,3821,5271,33618,133
1 XOF0,00210,0010,0020,0020,0030,0020,03
1 GBP1,283778,26311,1861,7731,9591,71423,266
1 EUR1,081655,9480,84311,4941,6511,44519,609

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fas dirheminden Namibya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → NAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Namibya Doları
1 MAD1,82779 NAD
5 MAD9,13895 NAD
10 MAD18,27790 NAD
20 MAD36,55580 NAD
50 MAD91,38950 NAD
100 MAD182,77900 NAD
250 MAD456,94750 NAD
500 MAD913,89500 NAD
1000 MAD1.827,79000 NAD
2000 MAD3.655,58000 NAD
5000 MAD9.138,95000 NAD
10000 MAD18.277,90000 NAD
Çevrim kurları Namibya Doları / Fas Dirhemi
1 NAD0,54711 MAD
5 NAD2,73554 MAD
10 NAD5,47107 MAD
20 NAD10,94214 MAD
50 NAD27,35535 MAD
100 NAD54,71070 MAD
250 NAD136,77675 MAD
500 NAD273,55350 MAD
1000 NAD547,10700 MAD
2000 NAD1.094,21400 MAD
5000 NAD2.735,53500 MAD
10000 NAD5.471,07000 MAD