bin Fas dirheminden Malavi kvaçasına

Reel döviz kuru ile MAD → MWK çevirin

1.000 mad
174.367 mwk

1,000د.م. MAD = 174,4MK MWK

14:05 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 MAD → MWKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek176,7710176,7710
Düşük173,5010171,7510
Ortalama175,4080174,2005
Değişim0.50%0.90%
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1 MAD → MWK istatistikleri

MAD → MWK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 176,7710, en düşük 173,5010 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 175,4080 oldu. MAD → MWK kurundaki değişiklik 0.50 değerindeydi.

MAD → MWK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 176,7710, en düşük 171,7510 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 174,2005 oldu. MAD → MWK kurundaki değişiklik 0.90 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1606,4190,7790,9251,381,5251,33618,128
1 XOF0,00210,0010,0020,0020,0030,0020,03
1 GBP1,284778,4911,1871,7721,9571,71523,272
1 EUR1,082655,9630,84311,4931,6491,44519,609

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fas dirheminden Malavi kvaçasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MWK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → MWK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

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MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Malavi Kvaçası
1 MAD174,36700 MWK
5 MAD871,83500 MWK
10 MAD1.743,67000 MWK
20 MAD3.487,34000 MWK
50 MAD8.718,35000 MWK
100 MAD17.436,70000 MWK
250 MAD43.591,75000 MWK
500 MAD87.183,50000 MWK
1000 MAD174.367,00000 MWK
2000 MAD348.734,00000 MWK
5000 MAD871.835,00000 MWK
10000 MAD1.743.670,00000 MWK
Çevrim kurları Malavi Kvaçası / Fas Dirhemi
1 MWK0,00574 MAD
5 MWK0,02868 MAD
10 MWK0,05735 MAD
20 MWK0,11470 MAD
50 MWK0,28675 MAD
100 MWK0,57350 MAD
250 MWK1,43376 MAD
500 MWK2,86752 MAD
1000 MWK5,73503 MAD
2000 MWK11,47006 MAD
5000 MWK28,67515 MAD
10000 MWK57,35030 MAD