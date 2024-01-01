1 Fas dirheminden Güney Kore wonuna
Reel döviz kuru ile MAD → KRW çevirin
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|1 MAD → KRW
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|141,2300
|141,2300
|Düşük
|137,6130
|134,8310
|Ortalama
|140,1422
|138,5165
|Değişim
|-0.95%
|1.99%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 MAD → KRW istatistikleri
MAD → KRW kurunun performansı son 30 günde en yüksek 141,2300, en düşük 137,6130 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 140,1422 oldu. MAD → KRW kurundaki değişiklik -0.95 değerindeydi.
MAD → KRW kurunun performansı son 90 günde en yüksek 141,2300, en düşük 134,8310 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 138,5165 oldu. MAD → KRW kurundaki değişiklik 1.99 değerindeydi.
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Fas dirheminden Güney Kore wonuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KRW seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → KRW kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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|Çevrim kurları Fas Dirhemi / Güney Kore Wonu
|1 MAD
|137,61300 KRW
|5 MAD
|688,06500 KRW
|10 MAD
|1.376,13000 KRW
|20 MAD
|2.752,26000 KRW
|50 MAD
|6.880,65000 KRW
|100 MAD
|13.761,30000 KRW
|250 MAD
|34.403,25000 KRW
|500 MAD
|68.806,50000 KRW
|1000 MAD
|137.613,00000 KRW
|2000 MAD
|275.226,00000 KRW
|5000 MAD
|688.065,00000 KRW
|10000 MAD
|1.376.130,00000 KRW
|Çevrim kurları Güney Kore Wonu / Fas Dirhemi
|1 KRW
|0,00727 MAD
|5 KRW
|0,03633 MAD
|10 KRW
|0,07267 MAD
|20 KRW
|0,14534 MAD
|50 KRW
|0,36334 MAD
|100 KRW
|0,72668 MAD
|250 KRW
|1,81669 MAD
|500 KRW
|3,63338 MAD
|1000 KRW
|7,26675 MAD
|2000 KRW
|14,53350 MAD
|5000 KRW
|36,33375 MAD
|10000 KRW
|72,66750 MAD
|20000 KRW
|145,33500 MAD
|30000 KRW
|218,00250 MAD
|40000 KRW
|290,67000 MAD
|50000 KRW
|363,33750 MAD