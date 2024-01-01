30.000 Güney Kore wonundan Fas dirhemine

Reel döviz kuru ile KRW → MAD çevirin

1,000₩ KRW = 0,007174د.م. MAD

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KRW → MAD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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MAD
1 KRW → MADSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00720,0074
Düşük0,00700,0070
Ortalama0,00710,0072
Değişim-1.04%-1.67%
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1 KRW → MAD istatistikleri

KRW → MAD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0072, en düşük 0,0070 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0071 oldu. KRW → MAD kurundaki değişiklik -1.04 değerindeydi.

KRW → MAD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0074, en düşük 0,0070 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0072 oldu. KRW → MAD kurundaki değişiklik -1.67 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKRW - MAD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPINRSGDCNY
1 USD10,9491,4091,5470,79284,4321,3427,229
1 EUR1,05411,4851,6310,83588,9831,4157,619
1 CAD0,710,67311,0980,56259,9240,9535,131
1 AUD0,6460,6130,91110,51254,5730,8684,673

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Güney Kore wonundan Fas dirhemine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KRW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KRW → MAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Kore wonu için en iyi döviz çiftleri

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KRW → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Kore Wonu / Fas Dirhemi
1 KRW0,00717 MAD
5 KRW0,03587 MAD
10 KRW0,07174 MAD
20 KRW0,14349 MAD
50 KRW0,35872 MAD
100 KRW0,71743 MAD
250 KRW1,79358 MAD
500 KRW3,58715 MAD
1000 KRW7,17431 MAD
2000 KRW14,34862 MAD
5000 KRW35,87155 MAD
10000 KRW71,74310 MAD
20000 KRW143,48620 MAD
30000 KRW215,22930 MAD
40000 KRW286,97240 MAD
50000 KRW358,71550 MAD
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Güney Kore Wonu
1 MAD139,38600 KRW
5 MAD696,93000 KRW
10 MAD1.393,86000 KRW
20 MAD2.787,72000 KRW
50 MAD6.969,30000 KRW
100 MAD13.938,60000 KRW
250 MAD34.846,50000 KRW
500 MAD69.693,00000 KRW
1000 MAD139.386,00000 KRW
2000 MAD278.772,00000 KRW
5000 MAD696.930,00000 KRW
10000 MAD1.393.860,00000 KRW