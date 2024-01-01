20 Fas dirheminden Kırgızistan somuna

Reel döviz kuru ile MAD → KGS çevirin

20 mad
169,90 kgs

1,000د.م. MAD = 8,495Лв KGS

13:36 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 MAD → KGSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek8,75858,9144
Düşük8,49548,4954
Ortalama8,65268,7516
Değişim-1.87%-3.73%
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1 MAD → KGS istatistikleri

MAD → KGS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 8,7585, en düşük 8,4954 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 8,6526 oldu. MAD → KGS kurundaki değişiklik -1.87 değerindeydi.

MAD → KGS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 8,9144, en düşük 8,4954 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 8,7516 oldu. MAD → KGS kurundaki değişiklik -3.73 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1607,6070,7810,9261,3811,5281,33718,176
1 XOF0,00210,0010,0020,0020,0030,0020,03
1 GBP1,281778,37511,1871,7691,9571,71323,284
1 EUR1,08655,9420,84311,491,651,44319,621

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fas dirheminden Kırgızistan somuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KGS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → KGS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Kırgızistan Somu
1 MAD8,49495 KGS
5 MAD42,47475 KGS
10 MAD84,94950 KGS
20 MAD169,89900 KGS
50 MAD424,74750 KGS
100 MAD849,49500 KGS
250 MAD2.123,73750 KGS
500 MAD4.247,47500 KGS
1000 MAD8.494,95000 KGS
2000 MAD16.989,90000 KGS
5000 MAD42.474,75000 KGS
10000 MAD84.949,50000 KGS
Çevrim kurları Kırgızistan Somu / Fas Dirhemi
1 KGS0,11772 MAD
5 KGS0,58859 MAD
10 KGS1,17717 MAD
20 KGS2,35434 MAD
50 KGS5,88585 MAD
100 KGS11,77170 MAD
250 KGS29,42925 MAD
500 KGS58,85850 MAD
1000 KGS117,71700 MAD
2000 KGS235,43400 MAD
5000 KGS588,58500 MAD
10000 KGS1.177,17000 MAD