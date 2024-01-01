500 Fas dirheminden Gana sedisine

Reel döviz kuru ile MAD → GHS çevirin

500 mad
749,89 ghs

1,000د.م. MAD = 1,500GH¢ GHS

13:08 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 MAD → GHSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,50431,5043
Düşük1,46201,3302
Ortalama1,49391,4365
Değişim2.58%12.75%
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1 MAD → GHS istatistikleri

MAD → GHS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,5043, en düşük 1,4620 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,4939 oldu. MAD → GHS kurundaki değişiklik 2.58 değerindeydi.

MAD → GHS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,5043, en düşük 1,3302 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,4365 oldu. MAD → GHS kurundaki değişiklik 12.75 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1607,9840,7820,9271,3821,5291,33818,198
1 XOF0,00210,0010,0020,0020,0030,0020,03
1 GBP1,279777,70311,1861,7671,9561,71123,277
1 EUR1,079655,9540,84311,4911,651,44319,633

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fas dirheminden Gana sedisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GHS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → GHS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Gana Sedisi
1 MAD1,49978 GHS
5 MAD7,49890 GHS
10 MAD14,99780 GHS
20 MAD29,99560 GHS
50 MAD74,98900 GHS
100 MAD149,97800 GHS
250 MAD374,94500 GHS
500 MAD749,89000 GHS
1000 MAD1.499,78000 GHS
2000 MAD2.999,56000 GHS
5000 MAD7.498,90000 GHS
10000 MAD14.997,80000 GHS
Çevrim kurları Gana Sedisi / Fas Dirhemi
1 GHS0,66677 MAD
5 GHS3,33383 MAD
10 GHS6,66765 MAD
20 GHS13,33530 MAD
50 GHS33,33825 MAD
100 GHS66,67650 MAD
250 GHS166,69125 MAD
500 GHS333,38250 MAD
1000 GHS666,76500 MAD
2000 GHS1.333,53000 MAD
5000 GHS3.333,82500 MAD
10000 GHS6.667,65000 MAD