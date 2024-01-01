Fas dirheminden Guernsey pounduna

Reel döviz kuru ile MAD → GGP çevirin

1.000 mad
79,14 ggp

1.00000 MAD = 0.07914 GGP

11:27 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855571.0737589.16551.453911.65230.9483318.3277
1 GBP1.1688111.25495104.2131.699271.931141.1084221.4206
1 USD0.931350.796844183.04121.354051.538820.883217.0689
1 INR0.01121510.009595770.012042210.01630580.01853080.01063570.205547

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Fas dirheminden Guernsey pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GGP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → GGP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Guernsey poundu
1 MAD0.07914 GGP
5 MAD0.39571 GGP
10 MAD0.79142 GGP
20 MAD1.58283 GGP
50 MAD3.95708 GGP
100 MAD7.91416 GGP
250 MAD19.78540 GGP
500 MAD39.57080 GGP
1000 MAD79.14160 GGP
2000 MAD158.28320 GGP
5000 MAD395.70800 GGP
10000 MAD791.41600 GGP
Çevrim kurları Guernsey poundu / Fas Dirhemi
1 GGP12.63560 MAD
5 GGP63.17800 MAD
10 GGP126.35600 MAD
20 GGP252.71200 MAD
50 GGP631.78000 MAD
100 GGP1263.56000 MAD
250 GGP3158.90000 MAD
500 GGP6317.80000 MAD
1000 GGP12635.60000 MAD
2000 GGP25271.20000 MAD
5000 GGP63178.00000 MAD
10000 GGP126356.00000 MAD