500 Fas dirheminden Guernsey pounduna

Reel döviz kuru ile MAD → GGP çevirin

500 mad
39,34 ggp

1,000د.م. MAD = 0,07868£ GGP

13:06 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

Loading

1 MAD → GGPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,07940,0798
Düşük0,07820,0782
Ortalama0,07870,0790
Değişim-0.44%-0.77%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 MAD → GGP istatistikleri

MAD → GGP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0794, en düşük 0,0782 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0787 oldu. MAD → GGP kurundaki değişiklik -0.44 değerindeydi.

MAD → GGP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0798, en düşük 0,0782 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0790 oldu. MAD → GGP kurundaki değişiklik -0.77 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1607,8550,7820,9271,3821,5291,33818,197
1 XOF0,00210,0010,0020,0020,0030,0020,03
1 GBP1,279777,7211,1861,7681,9561,71123,283
1 EUR1,079655,9670,84311,4911,651,44319,638

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Fas dirheminden Guernsey pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GGP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → GGP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Guernsey poundu
1 MAD0,07868 GGP
5 MAD0,39341 GGP
10 MAD0,78683 GGP
20 MAD1,57365 GGP
50 MAD3,93413 GGP
100 MAD7,86826 GGP
250 MAD19,67065 GGP
500 MAD39,34130 GGP
1000 MAD78,68260 GGP
2000 MAD157,36520 GGP
5000 MAD393,41300 GGP
10000 MAD786,82600 GGP
Çevrim kurları Guernsey poundu / Fas Dirhemi
1 GGP12,70930 MAD
5 GGP63,54650 MAD
10 GGP127,09300 MAD
20 GGP254,18600 MAD
50 GGP635,46500 MAD
100 GGP1.270,93000 MAD
250 GGP3.177,32500 MAD
500 GGP6.354,65000 MAD
1000 GGP12.709,30000 MAD
2000 GGP25.418,60000 MAD
5000 GGP63.546,50000 MAD
10000 GGP127.093,00000 MAD