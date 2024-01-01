Fas dirheminden Falkland Adaları pounduna

Reel döviz kuru ile MAD → FKP çevirin

1.000 mad
79,14 fkp

1.00000 MAD = 0.07914 FKP

11:27 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855571.0737589.16551.453911.65230.9483318.3277
1 GBP1.1688111.25495104.2131.699271.931141.1084221.4206
1 USD0.931350.796844183.04121.354051.538820.883217.0689
1 INR0.01121510.009595770.012042210.01630580.01853080.01063570.205547

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Fas dirheminden Falkland Adaları pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak FKP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → FKP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Falkland Adaları Poundu
1 MAD0.07914 FKP
5 MAD0.39571 FKP
10 MAD0.79141 FKP
20 MAD1.58283 FKP
50 MAD3.95708 FKP
100 MAD7.91415 FKP
250 MAD19.78538 FKP
500 MAD39.57075 FKP
1000 MAD79.14150 FKP
2000 MAD158.28300 FKP
5000 MAD395.70750 FKP
10000 MAD791.41500 FKP
Çevrim kurları Falkland Adaları Poundu / Fas Dirhemi
1 FKP12.63560 MAD
5 FKP63.17800 MAD
10 FKP126.35600 MAD
20 FKP252.71200 MAD
50 FKP631.78000 MAD
100 FKP1263.56000 MAD
250 FKP3158.90000 MAD
500 FKP6317.80000 MAD
1000 FKP12635.60000 MAD
2000 FKP25271.20000 MAD
5000 FKP63178.00000 MAD
10000 FKP126356.00000 MAD