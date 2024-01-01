1 Falkland Adaları poundundan Fas dirhemine

Reel döviz kuru ile FKP → MAD çevirin

1,000£ FKP = 12,63د.م. MAD

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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FKP → MAD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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MAD
1 FKP → MADSon 30 günSon 90 gün
Yüksek12,959112,9896
Düşük12,631412,6234
Ortalama12,771212,8125
Değişim-2.50%0.08%
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1 FKP → MAD istatistikleri

FKP → MAD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 12,9591, en düşük 12,6314 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 12,7712 oldu. FKP → MAD kurundaki değişiklik -2.50 değerindeydi.

FKP → MAD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 12,9896, en düşük 12,6234 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 12,8125 oldu. FKP → MAD kurundaki değişiklik 0.08 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiFKP - MAD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8351,05488,9831,4851,6310,93621,452
1 GBP1,19711,262106,5531,7781,9531,12125,687
1 USD0,9490,792184,4321,4091,5470,88820,354
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,0110,241

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Falkland Adaları poundundan Fas dirhemine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FKP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FKP → MAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Falkland Adaları poundu için en iyi döviz çiftleri

FKP → USD

FKP → EUR

FKP → GBP

FKP → INR

FKP → JPY

FKP → RUB

FKP → AUD

FKP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Falkland Adaları Poundu / Fas Dirhemi
1 FKP12,63400 MAD
5 FKP63,17000 MAD
10 FKP126,34000 MAD
20 FKP252,68000 MAD
50 FKP631,70000 MAD
100 FKP1.263,40000 MAD
250 FKP3.158,50000 MAD
500 FKP6.317,00000 MAD
1000 FKP12.634,00000 MAD
2000 FKP25.268,00000 MAD
5000 FKP63.170,00000 MAD
10000 FKP126.340,00000 MAD
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Falkland Adaları Poundu
1 MAD0,07915 FKP
5 MAD0,39576 FKP
10 MAD0,79151 FKP
20 MAD1,58303 FKP
50 MAD3,95757 FKP
100 MAD7,91514 FKP
250 MAD19,78785 FKP
500 MAD39,57570 FKP
1000 MAD79,15140 FKP
2000 MAD158,30280 FKP
5000 MAD395,75700 FKP
10000 MAD791,51400 FKP