250 Fas dirheminden Falkland Adaları pounduna

Reel döviz kuru ile MAD → FKP çevirin

250 mad
19,66 fkp

1,000د.م. MAD = 0,07863£ FKP

13:00 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 MAD → FKPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,07940,0798
Düşük0,07820,0782
Ortalama0,07870,0790
Değişim-0.50%-0.83%
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1 MAD → FKP istatistikleri

MAD → FKP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0794, en düşük 0,0782 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0787 oldu. MAD → FKP kurundaki değişiklik -0.50 değerindeydi.

MAD → FKP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0798, en düşük 0,0782 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0790 oldu. MAD → FKP kurundaki değişiklik -0.83 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1607,6560,7810,9261,3811,5281,33818,189
1 XOF0,00210,0010,0020,0020,0030,0020,03
1 GBP1,281778,13411,1861,7691,9571,71323,292
1 EUR1,08655,9650,84311,4911,6491,44419,635

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fas dirheminden Falkland Adaları pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak FKP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → FKP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Falkland Adaları Poundu
1 MAD0,07863 FKP
5 MAD0,39314 FKP
10 MAD0,78629 FKP
20 MAD1,57258 FKP
50 MAD3,93145 FKP
100 MAD7,86289 FKP
250 MAD19,65723 FKP
500 MAD39,31445 FKP
1000 MAD78,62890 FKP
2000 MAD157,25780 FKP
5000 MAD393,14450 FKP
10000 MAD786,28900 FKP
Çevrim kurları Falkland Adaları Poundu / Fas Dirhemi
1 FKP12,71800 MAD
5 FKP63,59000 MAD
10 FKP127,18000 MAD
20 FKP254,36000 MAD
50 FKP635,90000 MAD
100 FKP1.271,80000 MAD
250 FKP3.179,50000 MAD
500 FKP6.359,00000 MAD
1000 FKP12.718,00000 MAD
2000 FKP25.436,00000 MAD
5000 FKP63.590,00000 MAD
10000 FKP127.180,00000 MAD