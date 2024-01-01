2.000 Fas dirheminden Fiji dolarına

Reel döviz kuru ile MAD → FJD çevirin

2.000 mad
456,99 fjd

1,000د.م. MAD = 0,2285FJ$ FJD

12:59 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

Loading

1 MAD → FJDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,23150,2315
Düşük0,22560,2249
Ortalama0,22900,2274
Değişim0.65%1.29%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 MAD → FJD istatistikleri

MAD → FJD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2315, en düşük 0,2256 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2290 oldu. MAD → FJD kurundaki değişiklik 0.65 değerindeydi.

MAD → FJD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2315, en düşük 0,2249 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2274 oldu. MAD → FJD kurundaki değişiklik 1.29 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1607,5640,7810,9261,3811,5281,33718,186
1 XOF0,00210,0010,0020,0020,0030,0020,03
1 GBP1,281778,3211,1871,771,9571,71323,297
1 EUR1,08655,9560,84311,4911,6491,44419,634

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Fas dirheminden Fiji dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak FJD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → FJD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Fiji Doları
1 MAD0,22850 FJD
5 MAD1,14248 FJD
10 MAD2,28495 FJD
20 MAD4,56990 FJD
50 MAD11,42475 FJD
100 MAD22,84950 FJD
250 MAD57,12375 FJD
500 MAD114,24750 FJD
1000 MAD228,49500 FJD
2000 MAD456,99000 FJD
5000 MAD1.142,47500 FJD
10000 MAD2.284,95000 FJD
Çevrim kurları Fiji Doları / Fas Dirhemi
1 FJD4,37646 MAD
5 FJD21,88230 MAD
10 FJD43,76460 MAD
20 FJD87,52920 MAD
50 FJD218,82300 MAD
100 FJD437,64600 MAD
250 FJD1.094,11500 MAD
500 FJD2.188,23000 MAD
1000 FJD4.376,46000 MAD
2000 FJD8.752,92000 MAD
5000 FJD21.882,30000 MAD
10000 FJD43.764,60000 MAD