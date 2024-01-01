500 Fiji dolarından Fas dirhemine

Reel döviz kuru ile FJD → MAD çevirin

1,000FJ$ FJD = 4,394د.م. MAD

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

FJD → MAD çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

MAD
1 FJD → MADSon 30 günSon 90 gün
Yüksek4,44844,4484
Düşük4,31524,3152
Ortalama4,37034,3794
Değişim-1.23%1.20%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 FJD → MAD istatistikleri

FJD → MAD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 4,4484, en düşük 4,3152 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 4,3703 oldu. FJD → MAD kurundaki değişiklik -1.23 değerindeydi.

FJD → MAD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 4,4484, en düşük 4,3152 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 4,3794 oldu. FJD → MAD kurundaki değişiklik 1.20 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiFJD - MAD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDZARAUDEURSGDINRGBPCAD
1 USD118,191,5470,9491,34284,4320,7921,409
1 ZAR0,05510,0850,0520,0744,6420,0440,077
1 AUD0,64611,75710,6130,86854,5730,5120,911
1 EUR1,05419,171,63111,41588,9830,8351,485

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Fiji dolarından Fas dirhemine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FJD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FJD → MAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fiji doları için en iyi döviz çiftleri

FJD → USD

FJD → ZAR

FJD → AUD

FJD → EUR

FJD → SGD

FJD → INR

FJD → GBP

FJD → CAD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fiji Doları / Fas Dirhemi
1 FJD4,39387 MAD
5 FJD21,96935 MAD
10 FJD43,93870 MAD
20 FJD87,87740 MAD
50 FJD219,69350 MAD
100 FJD439,38700 MAD
250 FJD1.098,46750 MAD
500 FJD2.196,93500 MAD
1000 FJD4.393,87000 MAD
2000 FJD8.787,74000 MAD
5000 FJD21.969,35000 MAD
10000 FJD43.938,70000 MAD
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Fiji Doları
1 MAD0,22759 FJD
5 MAD1,13795 FJD
10 MAD2,27590 FJD
20 MAD4,55180 FJD
50 MAD11,37950 FJD
100 MAD22,75900 FJD
250 MAD56,89750 FJD
500 MAD113,79500 FJD
1000 MAD227,59000 FJD
2000 MAD455,18000 FJD
5000 MAD1.137,95000 FJD
10000 MAD2.275,90000 FJD