2.000 Fas dirheminden Bhutan ngultrumuna

Reel döviz kuru ile MAD → BTN çevirin

2.000 mad
16.870,26 btn

1,000د.م. MAD = 8,435Nu. BTN

12:33 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 MAD → BTNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek8,52418,5241
Düşük8,37148,2955
Ortalama8,47588,4031
Değişim0.76%1.68%
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1 MAD → BTN istatistikleri

MAD → BTN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 8,5241, en düşük 8,3714 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 8,4758 oldu. MAD → BTN kurundaki değişiklik 0.76 değerindeydi.

MAD → BTN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 8,5241, en düşük 8,2955 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 8,4031 oldu. MAD → BTN kurundaki değişiklik 1.68 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1607,0740,780,9261,3821,5271,33718,194
1 XOF0,00210,0010,0020,0020,0030,0020,03
1 GBP1,282778,17811,1861,7711,9571,71423,322
1 EUR1,081655,9740,84311,4931,651,44519,66

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fas dirheminden Bhutan ngultrumuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BTN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → BTN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Bhutan Ngultrumu
1 MAD8,43513 BTN
5 MAD42,17565 BTN
10 MAD84,35130 BTN
20 MAD168,70260 BTN
50 MAD421,75650 BTN
100 MAD843,51300 BTN
250 MAD2.108,78250 BTN
500 MAD4.217,56500 BTN
1000 MAD8.435,13000 BTN
2000 MAD16.870,26000 BTN
5000 MAD42.175,65000 BTN
10000 MAD84.351,30000 BTN
Çevrim kurları Bhutan Ngultrumu / Fas Dirhemi
1 BTN0,11855 MAD
5 BTN0,59276 MAD
10 BTN1,18552 MAD
20 BTN2,37104 MAD
50 BTN5,92760 MAD
100 BTN11,85520 MAD
250 BTN29,63800 MAD
500 BTN59,27600 MAD
1000 BTN118,55200 MAD
2000 BTN237,10400 MAD
5000 BTN592,76000 MAD
10000 BTN1.185,52000 MAD