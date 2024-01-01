2.000 Lesotho lotisinden Hong Kong dolarına
Reel döviz kuru ile LSL → HKD çevirin
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|1 LSL → HKD
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|0,4348
|0,4352
|Düşük
|0,4200
|0,4118
|Ortalama
|0,4285
|0,4259
|Değişim
|2.15%
|1.65%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 LSL → HKD istatistikleri
LSL → HKD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,4348, en düşük 0,4200 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,4285 oldu. LSL → HKD kurundaki değişiklik 2.15 değerindeydi.
LSL → HKD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,4352, en düşük 0,4118 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,4259 oldu. LSL → HKD kurundaki değişiklik 1.65 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Lesotho lotisinden Hong Kong dolarına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LSL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HKD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LSL → HKD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
- Yeni Zelanda Doları
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|Çevrim kurları Hong Kong Doları / Lesotho Lotisi
|100 HKD
|233,06100 LSL
|200 HKD
|466,12200 LSL
|300 HKD
|699,18300 LSL
|500 HKD
|1.165,30500 LSL
|1000 HKD
|2.330,61000 LSL
|2000 HKD
|4.661,22000 LSL
|2500 HKD
|5.826,52500 LSL
|3000 HKD
|6.991,83000 LSL
|4000 HKD
|9.322,44000 LSL
|5000 HKD
|11.653,05000 LSL
|10000 HKD
|23.306,10000 LSL
|20000 HKD
|46.612,20000 LSL