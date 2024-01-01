1 Lesotho lotisinden İngiliz sterlinine

Reel döviz kuru ile LSL → GBP çevirin

1 lsl
0,04 gbp

1,000L LSL = 0,04295£ GBP

10:45 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

Loading

1 LSL → GBPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,04310,0440
Düşük0,04210,0412
Ortalama0,04260,0428
Değişim1.38%-0.25%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 LSL → GBP istatistikleri

LSL → GBP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0431, en düşük 0,0421 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0426 oldu. LSL → GBP kurundaki değişiklik 1.38 değerindeydi.

LSL → GBP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0440, en düşük 0,0412 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0428 oldu. LSL → GBP kurundaki değişiklik -0.25 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8441,07990,3291,4911,6520,94620,095
1 GBP1,18511,278107,031,7671,9571,12123,81
1 USD0,9270,782183,7391,3831,5310,87718,629
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,222

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Lesotho lotisinden İngiliz sterlinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LSL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GBP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LSL → GBP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lesotho lotisi için en iyi döviz çiftleri

LSL → USD

LSL → EUR

LSL → GBP

LSL → INR

LSL → JPY

LSL → RUB

LSL → AUD

LSL → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lesotho Lotisi / İngiliz Pound Sterlini
1 LSL0,04295 GBP
5 LSL0,21477 GBP
10 LSL0,42955 GBP
20 LSL0,85910 GBP
50 LSL2,14775 GBP
100 LSL4,29549 GBP
250 LSL10,73872 GBP
500 LSL21,47745 GBP
1000 LSL42,95490 GBP
2000 LSL85,90980 GBP
5000 LSL214,77450 GBP
10000 LSL429,54900 GBP
Çevrim kurları İngiliz Pound Sterlini / Lesotho Lotisi
1 GBP23,28020 LSL
5 GBP116,40100 LSL
10 GBP232,80200 LSL
20 GBP465,60400 LSL
50 GBP1.164,01000 LSL
100 GBP2.328,02000 LSL
250 GBP5.820,05000 LSL
500 GBP11.640,10000 LSL
1000 GBP23.280,20000 LSL
2000 GBP46.560,40000 LSL
5000 GBP116.401,00000 LSL
10000 GBP232.802,00000 LSL