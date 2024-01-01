250 Lesotho lotisinden Bahreyn dinarına

Reel döviz kuru ile LSL → BHD çevirin

250 lsl
5,171 bhd

1,000L LSL = 0,02069.د.ب BHD

10:25 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LSL → BHDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,02100,0210
Düşük0,02030,0199
Ortalama0,02070,0206
Değişim2.06%1.52%
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1 LSL → BHD istatistikleri

LSL → BHD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0210, en düşük 0,0203 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0207 oldu. LSL → BHD kurundaki değişiklik 2.06 değerindeydi.

LSL → BHD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0210, en düşük 0,0199 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0206 oldu. LSL → BHD kurundaki değişiklik 1.52 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8441,07990,3361,4921,6530,94620,13
1 GBP1,18511,278107,0071,7671,9571,1223,845
1 USD0,9270,783183,7331,3831,5320,87718,659
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,223

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Lesotho lotisinden Bahreyn dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LSL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BHD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LSL → BHD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lesotho lotisi için en iyi döviz çiftleri

LSL → USD

LSL → EUR

LSL → GBP

LSL → INR

LSL → JPY

LSL → RUB

LSL → AUD

LSL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lesotho Lotisi / Bahreyn Dinarı
1 LSL0,02069 BHD
5 LSL0,10343 BHD
10 LSL0,20686 BHD
20 LSL0,41371 BHD
50 LSL1,03429 BHD
100 LSL2,06857 BHD
250 LSL5,17143 BHD
500 LSL10,34285 BHD
1000 LSL20,68570 BHD
2000 LSL41,37140 BHD
5000 LSL103,42850 BHD
10000 LSL206,85700 BHD
Çevrim kurları Bahreyn Dinarı / Lesotho Lotisi
1 BHD48,34260 LSL
5 BHD241,71300 LSL
10 BHD483,42600 LSL
20 BHD966,85200 LSL
50 BHD2.417,13000 LSL
100 BHD4.834,26000 LSL
250 BHD12.085,65000 LSL
500 BHD24.171,30000 LSL
1000 BHD48.342,60000 LSL
2000 BHD96.685,20000 LSL
5000 BHD241.713,00000 LSL
10000 BHD483.426,00000 LSL