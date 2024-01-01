2.000 Lesotho lotisinden Ermeni dramına

Reel döviz kuru ile LSL → AMD çevirin

2.000 lsl
42.533 amd

1,000L LSL = 21,27֏ AMD

10:16 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

Loading

1 LSL → AMDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek21,608421,6349
Düşük20,842220,4419
Ortalama21,277821,1462
Değişim2.04%1.39%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 LSL → AMD istatistikleri

LSL → AMD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 21,6084, en düşük 20,8422 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 21,2778 oldu. LSL → AMD kurundaki değişiklik 2.04 değerindeydi.

LSL → AMD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 21,6349, en düşük 20,4419 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 21,1462 oldu. LSL → AMD kurundaki değişiklik 1.39 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8441,07990,3131,4911,6520,94520,134
1 GBP1,18511,278106,9711,7671,9571,1223,848
1 USD0,9270,783183,7321,3831,5320,87618,667
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,223

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Lesotho lotisinden Ermeni dramına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LSL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LSL → AMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lesotho lotisi için en iyi döviz çiftleri

LSL → USD

LSL → EUR

LSL → GBP

LSL → INR

LSL → JPY

LSL → RUB

LSL → AUD

LSL → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lesotho Lotisi / Ermeni Dramı
1 LSL21,26650 AMD
5 LSL106,33250 AMD
10 LSL212,66500 AMD
20 LSL425,33000 AMD
50 LSL1.063,32500 AMD
100 LSL2.126,65000 AMD
250 LSL5.316,62500 AMD
500 LSL10.633,25000 AMD
1000 LSL21.266,50000 AMD
2000 LSL42.533,00000 AMD
5000 LSL106.332,50000 AMD
10000 LSL212.665,00000 AMD
Çevrim kurları Ermeni Dramı / Lesotho Lotisi
1 AMD0,04702 LSL
5 AMD0,23511 LSL
10 AMD0,47022 LSL
20 AMD0,94045 LSL
50 AMD2,35112 LSL
100 AMD4,70223 LSL
250 AMD11,75558 LSL
500 AMD23,51115 LSL
1000 AMD47,02230 LSL
2000 AMD94,04460 LSL
5000 AMD235,11150 LSL
10000 AMD470,22300 LSL