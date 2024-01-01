10 Lesotho lotisinden Ermeni dramına

Reel döviz kuru ile LSL → AMD çevirin

10 lsl
212,64 amd

1,000L LSL = 21,26֏ AMD

10:15 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LSL → AMDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek21,608421,6349
Düşük20,842220,4419
Ortalama21,277721,1462
Değişim2.02%1.38%
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1 LSL → AMD istatistikleri

LSL → AMD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 21,6084, en düşük 20,8422 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 21,2777 oldu. LSL → AMD kurundaki değişiklik 2.02 değerindeydi.

LSL → AMD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 21,6349, en düşük 20,4419 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 21,1462 oldu. LSL → AMD kurundaki değişiklik 1.38 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8441,07890,3061,4911,6520,94520,144
1 GBP1,18411,277106,9611,7661,9571,1223,859
1 USD0,9270,783183,7361,3831,5320,87718,678
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,223

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Lesotho lotisinden Ermeni dramına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LSL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LSL → AMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lesotho lotisi için en iyi döviz çiftleri

LSL → USD

LSL → EUR

LSL → GBP

LSL → INR

LSL → JPY

LSL → RUB

LSL → AUD

LSL → ZAR

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Çevrim kurları Lesotho Lotisi / Ermeni Dramı
1 LSL21,26390 AMD
5 LSL106,31950 AMD
10 LSL212,63900 AMD
20 LSL425,27800 AMD
50 LSL1.063,19500 AMD
100 LSL2.126,39000 AMD
250 LSL5.315,97500 AMD
500 LSL10.631,95000 AMD
1000 LSL21.263,90000 AMD
2000 LSL42.527,80000 AMD
5000 LSL106.319,50000 AMD
10000 LSL212.639,00000 AMD
Çevrim kurları Ermeni Dramı / Lesotho Lotisi
1 AMD0,04703 LSL
5 AMD0,23514 LSL
10 AMD0,47028 LSL
20 AMD0,94056 LSL
50 AMD2,35141 LSL
100 AMD4,70281 LSL
250 AMD11,75703 LSL
500 AMD23,51405 LSL
1000 AMD47,02810 LSL
2000 AMD94,05620 LSL
5000 AMD235,14050 LSL
10000 AMD470,28100 LSL