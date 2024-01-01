5 Liberya dolarından Yeni Tayvan dolarına

Reel döviz kuru ile LRD → TWD çevirin

5 lrd
0,84 twd

1,000L$ LRD = 0,1677NT$ TWD

07:59 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LRD → TWDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,16840,1684
Düşük0,16700,1659
Ortalama0,16760,1672
Değişim-0.10%0.15%
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1 LRD → TWD istatistikleri

LRD → TWD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1684, en düşük 0,1670 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1676 oldu. LRD → TWD kurundaki değişiklik -0.10 değerindeydi.

LRD → TWD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1684, en düşük 0,1659 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1672 oldu. LRD → TWD kurundaki değişiklik 0.15 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADZAREURGBPSGDINRNZD
1 USD11,38318,2310,9280,7841,33883,7231,683
1 CAD0,723113,180,6710,5670,96860,5241,217
1 ZAR0,0550,07610,0510,0430,0734,5920,092
1 EUR1,0781,49119,65310,8451,44390,2491,814

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Liberya dolarından Yeni Tayvan dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LRD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LRD → TWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Liberya doları için en iyi döviz çiftleri

LRD → USD

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LRD → SGD

LRD → INR

LRD → NZD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Liberya Doları / Yeni Tayvan Doları
1 LRD0,16768 TWD
5 LRD0,83842 TWD
10 LRD1,67683 TWD
20 LRD3,35366 TWD
50 LRD8,38415 TWD
100 LRD16,76830 TWD
250 LRD41,92075 TWD
500 LRD83,84150 TWD
1000 LRD167,68300 TWD
2000 LRD335,36600 TWD
5000 LRD838,41500 TWD
10000 LRD1.676,83000 TWD
Çevrim kurları Yeni Tayvan Doları / Liberya Doları
1 TWD5,96362 LRD
5 TWD29,81810 LRD
10 TWD59,63620 LRD
20 TWD119,27240 LRD
50 TWD298,18100 LRD
100 TWD596,36200 LRD
250 TWD1.490,90500 LRD
500 TWD2.981,81000 LRD
1000 TWD5.963,62000 LRD
2000 TWD11.927,24000 LRD
5000 TWD29.818,10000 LRD
10000 TWD59.636,20000 LRD