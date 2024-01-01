5.000 Liberya dolarından İngiliz sterlinine

Reel döviz kuru ile LRD → GBP çevirin

5.000 lrd
20,03 gbp

1,000L$ LRD = 0,004005£ GBP

08:52 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LRD → GBPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00410,0041
Düşük0,00390,0039
Ortalama0,00400,0040
Değişim-1.24%-2.89%
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1 LRD → GBP istatistikleri

LRD → GBP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0041, en düşük 0,0039 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0040 oldu. LRD → GBP kurundaki değişiklik -1.24 değerindeydi.

LRD → GBP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0041, en düşük 0,0039 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0040 oldu. LRD → GBP kurundaki değişiklik -2.89 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADZAREURGBPSGDINRNZD
1 USD11,38318,2410,9270,7831,33883,7391,684
1 CAD0,723113,1870,670,5660,96760,5381,217
1 ZAR0,0550,07610,0510,0430,0734,5910,092
1 EUR1,0791,49219,67710,8441,44390,3341,816

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Liberya dolarından İngiliz sterlinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LRD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GBP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LRD → GBP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Liberya doları için en iyi döviz çiftleri

LRD → USD

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LRD → ZAR

LRD → EUR

LRD → GBP

LRD → SGD

LRD → INR

LRD → NZD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Liberya Doları / İngiliz Pound Sterlini
1 LRD0,00401 GBP
5 LRD0,02003 GBP
10 LRD0,04005 GBP
20 LRD0,08011 GBP
50 LRD0,20027 GBP
100 LRD0,40054 GBP
250 LRD1,00135 GBP
500 LRD2,00271 GBP
1000 LRD4,00541 GBP
2000 LRD8,01082 GBP
5000 LRD20,02705 GBP
10000 LRD40,05410 GBP
Çevrim kurları İngiliz Pound Sterlini / Liberya Doları
1 GBP249,66200 LRD
5 GBP1.248,31000 LRD
10 GBP2.496,62000 LRD
20 GBP4.993,24000 LRD
50 GBP12.483,10000 LRD
100 GBP24.966,20000 LRD
250 GBP62.415,50000 LRD
500 GBP124.831,00000 LRD
1000 GBP249.662,00000 LRD
2000 GBP499.324,00000 LRD
5000 GBP1.248.310,00000 LRD
10000 GBP2.496.620,00000 LRD