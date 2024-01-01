5.000 Liberya dolarından Brezilya realine

Reel döviz kuru ile LRD → BRL çevirin

5.000 lrd
144,78 brl

1,000L$ LRD = 0,02896R$ BRL

08:32 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LRD → BRLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,02920,0292
Düşük0,02780,0262
Ortalama0,02840,0276
Değişim-0.85%10.34%
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1 LRD → BRL istatistikleri

LRD → BRL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0292, en düşük 0,0278 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0284 oldu. LRD → BRL kurundaki değişiklik -0.85 değerindeydi.

LRD → BRL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0292, en düşük 0,0262 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0276 oldu. LRD → BRL kurundaki değişiklik 10.34 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADZAREURGBPSGDINRNZD
1 USD11,38318,2540,9270,7821,33883,7371,683
1 CAD0,723113,1950,670,5650,96760,5281,216
1 ZAR0,0550,07610,0510,0430,0734,5870,092
1 EUR1,0791,49219,68810,8441,44390,3151,815

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Liberya dolarından Brezilya realine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LRD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BRL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LRD → BRL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Liberya doları için en iyi döviz çiftleri

LRD → USD

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LRD → ZAR

LRD → EUR

LRD → GBP

LRD → SGD

LRD → INR

LRD → NZD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Liberya Doları / Brezilya Reali
1 LRD0,02896 BRL
5 LRD0,14478 BRL
10 LRD0,28957 BRL
20 LRD0,57913 BRL
50 LRD1,44784 BRL
100 LRD2,89567 BRL
250 LRD7,23917 BRL
500 LRD14,47835 BRL
1000 LRD28,95670 BRL
2000 LRD57,91340 BRL
5000 LRD144,78350 BRL
10000 LRD289,56700 BRL
Çevrim kurları Brezilya Reali / Liberya Doları
1 BRL34,53440 LRD
5 BRL172,67200 LRD
10 BRL345,34400 LRD
20 BRL690,68800 LRD
50 BRL1.726,72000 LRD
100 BRL3.453,44000 LRD
250 BRL8.633,60000 LRD
500 BRL17.267,20000 LRD
1000 BRL34.534,40000 LRD
2000 BRL69.068,80000 LRD
5000 BRL172.672,00000 LRD
10000 BRL345.344,00000 LRD