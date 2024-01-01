Lübnan lirasından Saint Helena pounduna

Reel döviz kuru ile LBP → SHP çevirin

1.000 lbp
0,05 shp

1.00000 LBP = 0.00005 SHP

10:36 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855251.0736589.15551.453241.652150.94765518.3313
1 GBP1.1692511.25535104.2441.699181.931751.1080421.4336
1 USD0.931450.796591183.03961.353551.538820.8826517.0738
1 INR0.01121640.00959290.012042410.01630010.01853110.01062930.20561

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Lübnan lirasından Saint Helena pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LBP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SHP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LBP → SHP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lübnan lirası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Saint Helena Poundu
1 LBP0.00005 SHP
5 LBP0.00027 SHP
10 LBP0.00053 SHP
20 LBP0.00106 SHP
50 LBP0.00265 SHP
100 LBP0.00531 SHP
250 LBP0.01327 SHP
500 LBP0.02654 SHP
1000 LBP0.05308 SHP
2000 LBP0.10616 SHP
5000 LBP0.26539 SHP
10000 LBP0.53078 SHP
Çevrim kurları Saint Helena Poundu / Lübnan Lirası
1 SHP18840.00000 LBP
5 SHP94200.00000 LBP
10 SHP188400.00000 LBP
20 SHP376800.00000 LBP
50 SHP942000.00000 LBP
100 SHP1884000.00000 LBP
250 SHP4710000.00000 LBP
500 SHP9420000.00000 LBP
1000 SHP18840000.00000 LBP
2000 SHP37680000.00000 LBP
5000 SHP94200000.00000 LBP
10000 SHP188400000.00000 LBP