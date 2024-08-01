Lübnan lirasından Saint Helena pounduna Geçmiş Döviz Kurları
Lübnan lirasından Saint Helena pounduna geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Lübnan lirasından (LBP) Saint Helena pounduna (SHP) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 01-08-2019 ile 01-08-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, LBP - SHP için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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Lübnan lirası → Saint Helena poundu döviz kuru geçmişi
Bugünün Lübnan lirası Saint Helena pounduna döviz kuru şu anda 0,000, dünden bu yana %-0.088 değerinde değişti. Lübnan lirası değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %0.326 artışla görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Lübnan lirası Saint Helena pounduna döviz kuru en yüksek değeri 0,000 (29-07-2024) ile en düşük değeri 0,000 (25-07-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %0.296 artış ile 29-07-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Lübnan lirasından Saint Helena pounduna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LBP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SHP seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LBP → SHP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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