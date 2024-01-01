Lübnan lirasından Aruba florinine

Reel döviz kuru ile LBP → AWG çevirin

1.000 lbp
0,12 awg

1.00000 LBP = 0.00012 AWG

09:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDCADNZDAUDEURSGDZARGBP
1 USD11.353551.641631.538820.93181.3472519.00210.796337
1 CAD0.73879811.212831.136870.6884070.99534614.03870.588332
1 NZD0.609150.82451510.937370.5676020.82067711.57510.485089
1 AUD0.649850.8796041.0668110.6055260.8755112.34850.5175

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Lübnan lirasından Aruba florinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LBP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AWG seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LBP → AWG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lübnan lirası için en iyi döviz çiftleri

LBP → USD

LBP → CAD

LBP → NZD

LBP → AUD

LBP → EUR

LBP → SGD

LBP → ZAR

LBP → GBP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Aruba Florini
1 LBP0.00012 AWG
5 LBP0.00060 AWG
10 LBP0.00119 AWG
20 LBP0.00239 AWG
50 LBP0.00596 AWG
100 LBP0.01193 AWG
250 LBP0.02982 AWG
500 LBP0.05964 AWG
1000 LBP0.11927 AWG
2000 LBP0.23854 AWG
5000 LBP0.59635 AWG
10000 LBP1.19271 AWG
Çevrim kurları Aruba Florini / Lübnan Lirası
1 AWG8384.25000 LBP
5 AWG41921.25000 LBP
10 AWG83842.50000 LBP
20 AWG167685.00000 LBP
50 AWG419212.50000 LBP
100 AWG838425.00000 LBP
250 AWG2096062.50000 LBP
500 AWG4192125.00000 LBP
1000 AWG8384250.00000 LBP
2000 AWG16768500.00000 LBP
5000 AWG41921250.00000 LBP
10000 AWG83842500.00000 LBP