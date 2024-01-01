Laos kipinden Jamaika dolarına

Reel döviz kuru ile LAK → JMD çevirin

1.000 lak
7,49 jmd

1.00000 LAK = 0.00749 JMD

05:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDEURGBPAUDCADZARINRSGD
1 USD10.931750.7963371.539291.3537519.005683.04141.34735
1 EUR1.0732510.8546451.652041.4529120.397889.12421.44604
1 GBP1.255751.1700811.932961.6999723.8663104.2791.69193
1 AUD0.649650.6053110.5173410.87946412.34753.94780.875306

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Laos kipinden Jamaika dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LAK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LAK → JMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Laos kipi için en iyi döviz çiftleri

LAK → USD

LAK → EUR

LAK → GBP

LAK → AUD

LAK → CAD

LAK → ZAR

LAK → INR

LAK → SGD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Laos Kipi / Jamaika Doları
1 LAK0.00749 JMD
5 LAK0.03745 JMD
10 LAK0.07490 JMD
20 LAK0.14980 JMD
50 LAK0.37450 JMD
100 LAK0.74899 JMD
250 LAK1.87248 JMD
500 LAK3.74496 JMD
1000 LAK7.48993 JMD
2000 LAK14.97986 JMD
5000 LAK37.44965 JMD
10000 LAK74.89930 JMD
Çevrim kurları Jamaika Doları / Laos Kipi
1 JMD133.51300 LAK
5 JMD667.56500 LAK
10 JMD1335.13000 LAK
20 JMD2670.26000 LAK
50 JMD6675.65000 LAK
100 JMD13351.30000 LAK
250 JMD33378.25000 LAK
500 JMD66756.50000 LAK
1000 JMD133513.00000 LAK
2000 JMD267026.00000 LAK
5000 JMD667565.00000 LAK
10000 JMD1335130.00000 LAK