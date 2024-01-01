bin Laos kipinden Jamaika dolarına

Reel döviz kuru ile LAK → JMD çevirin

1,000₭ LAK = 0,007214J$ JMD

02:01 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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LAK → JMD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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JMD
1 LAK → JMDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00720,0072
Düşük0,00720,0071
Ortalama0,00720,0071
Değişim-0.19%1.89%
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1 LAK → JMD istatistikleri

LAK → JMD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0072, en düşük 0,0072 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0072 oldu. LAK → JMD kurundaki değişiklik -0.19 değerindeydi.

LAK → JMD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0072, en düşük 0,0071 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0071 oldu. LAK → JMD kurundaki değişiklik 1.89 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiLAK - JMD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURGBPAUDCADZARINRSGD
1 USD10,9490,7921,5451,40818,12984,4341,342
1 EUR1,05410,8341,6291,48419,10988,9981,415
1 GBP1,2631,19911,9521,77822,904106,671,696
1 AUD0,6470,6140,51210,91111,73354,6460,869

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Laos kipinden Jamaika dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LAK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LAK → JMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Laos kipi için en iyi döviz çiftleri

LAK → USD

LAK → EUR

LAK → GBP

LAK → AUD

LAK → CAD

LAK → ZAR

LAK → INR

LAK → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Laos Kipi / Jamaika Doları
1 LAK0,00721 JMD
5 LAK0,03607 JMD
10 LAK0,07214 JMD
20 LAK0,14427 JMD
50 LAK0,36068 JMD
100 LAK0,72135 JMD
250 LAK1,80338 JMD
500 LAK3,60676 JMD
1000 LAK7,21351 JMD
2000 LAK14,42702 JMD
5000 LAK36,06755 JMD
10000 LAK72,13510 JMD
Çevrim kurları Jamaika Doları / Laos Kipi
1 JMD138,62900 LAK
5 JMD693,14500 LAK
10 JMD1.386,29000 LAK
20 JMD2.772,58000 LAK
50 JMD6.931,45000 LAK
100 JMD13.862,90000 LAK
250 JMD34.657,25000 LAK
500 JMD69.314,50000 LAK
1000 JMD138.629,00000 LAK
2000 JMD277.258,00000 LAK
5000 JMD693.145,00000 LAK
10000 JMD1.386.290,00000 LAK