10 bin Laos kipinden Çin yuanına

Reel döviz kuru ile LAK → CNY çevirin

1.000₭ LAK = 0.0003294¥ CNY

02:16 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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LAK → CNY çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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CNY
1 LAK → CNYSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0.00030.0003
Düşük0.00030.0003
Ortalama0.00030.0003
Değişim1.72%2.29%
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1 LAK → CNY istatistikleri

LAK → CNY kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0.0003, en düşük 0.0003 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0.0003 oldu. LAK → CNY kurundaki değişiklik 1.72 değerindeydi.

LAK → CNY kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0.0003, en düşük 0.0003 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0.0003 oldu. LAK → CNY kurundaki değişiklik 2.29 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiLAK - CNY tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURGBPAUDCADZARINRSGD
1 USD10.94830.7911711.544281.4073518.123484.4271.34155
1 EUR1.0545510.834321.628521.4841219.11289.03251.41473
1 GBP1.263951.1985811.95191.7788222.9071106.7121.69565
1 AUD0.647550.6140530.51232210.91132911.735854.67070.868721

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Laos kipinden Çin yuanına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LAK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CNY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LAK → CNY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Laos kipi için en iyi döviz çiftleri

LAK → USD

LAK → EUR

LAK → GBP

LAK → AUD

LAK → CAD

LAK → ZAR

LAK → INR

LAK → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Laos Kipi / Çin Yuanı RMB
1 LAK0.00033 CNY
5 LAK0.00165 CNY
10 LAK0.00329 CNY
20 LAK0.00659 CNY
50 LAK0.01647 CNY
100 LAK0.03294 CNY
250 LAK0.08235 CNY
500 LAK0.16471 CNY
1000 LAK0.32941 CNY
2000 LAK0.65882 CNY
5000 LAK1.64705 CNY
10000 LAK3.29411 CNY
Çevrim kurları Çin Yuanı RMB / Laos Kipi
1 CNY3035.72000 LAK
5 CNY15178.60000 LAK
10 CNY30357.20000 LAK
20 CNY60714.40000 LAK
50 CNY151786.00000 LAK
100 CNY303572.00000 LAK
250 CNY758930.00000 LAK
500 CNY1517860.00000 LAK
1000 CNY3035720.00000 LAK
2000 CNY6071440.00000 LAK
5000 CNY15178600.00000 LAK
10000 CNY30357200.00000 LAK