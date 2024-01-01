250 Laos kipinden Bhutan ngultrumuna

Reel döviz kuru ile LAK → BTN çevirin

1,000₭ LAK = 0,003845Nu. BTN

02:13 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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LAK → BTN çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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BTN
1 LAK → BTNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00380,0038
Düşük0,00380,0038
Ortalama0,00380,0038
Değişim0.39%1.61%
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1 LAK → BTN istatistikleri

LAK → BTN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0038, en düşük 0,0038 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0038 oldu. LAK → BTN kurundaki değişiklik 0.39 değerindeydi.

LAK → BTN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0038, en düşük 0,0038 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0038 oldu. LAK → BTN kurundaki değişiklik 1.61 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiLAK - BTN tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURGBPAUDCADZARINRSGD
1 USD10,9480,7911,5441,40718,12584,4291,342
1 EUR1,05410,8341,6281,48419,11189,0261,415
1 GBP1,2641,19911,9521,77922,907106,7061,696
1 AUD0,6480,6140,51210,91111,73654,6680,869

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Laos kipinden Bhutan ngultrumuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LAK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BTN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LAK → BTN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Laos kipi için en iyi döviz çiftleri

LAK → USD

LAK → EUR

LAK → GBP

LAK → AUD

LAK → CAD

LAK → ZAR

LAK → INR

LAK → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Laos Kipi / Bhutan Ngultrumu
1 LAK0,00385 BTN
5 LAK0,01923 BTN
10 LAK0,03845 BTN
20 LAK0,07690 BTN
50 LAK0,19225 BTN
100 LAK0,38450 BTN
250 LAK0,96125 BTN
500 LAK1,92250 BTN
1000 LAK3,84500 BTN
2000 LAK7,69000 BTN
5000 LAK19,22500 BTN
10000 LAK38,45000 BTN
Çevrim kurları Bhutan Ngultrumu / Laos Kipi
1 BTN260,07800 LAK
5 BTN1.300,39000 LAK
10 BTN2.600,78000 LAK
20 BTN5.201,56000 LAK
50 BTN13.003,90000 LAK
100 BTN26.007,80000 LAK
250 BTN65.019,50000 LAK
500 BTN130.039,00000 LAK
1000 BTN260.078,00000 LAK
2000 BTN520.156,00000 LAK
5000 BTN1.300.390,00000 LAK
10000 BTN2.600.780,00000 LAK