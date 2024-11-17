Kazakistan tengesinden Gana sedisine Geçmiş Döviz Kurları
Kazakistan tengesinden Gana sedisine geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Kazakistan tengesinden (KZT) Gana sedisine (GHS) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 17-11-2019 ile 17-11-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, KZT - GHS için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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KZT → GHS çevrim grafiği
1 KZT = 0,03195 GHS
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Kazakistan tengesi → Gana sedisi döviz kuru geçmişi
Bugünün Kazakistan tengesi Gana sedisine döviz kuru şu anda 0,032, dünden bu yana %0.000 değerinde değişti. Kazakistan tengesi değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %-4.863 düşüşle görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Kazakistan tengesi Gana sedisine döviz kuru en yüksek değeri 0,034 (11-11-2024) ile en düşük değeri 0,032 (15-11-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %-2.113 düşüş ile 11-11-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Kazakistan tengesinden Gana sedisine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GHS seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → GHS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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