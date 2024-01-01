2.000 Kazakistan tengesinden Arjantin pesosuna

Reel döviz kuru ile KZT → ARS çevirin

1,000₸ KZT = 2,010$ ARS

17:59 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KZT → ARS çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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ARS
1 KZT → ARSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2,03832,0383
Düşük2,01011,9542
Ortalama2,02312,0047
Değişim-1.06%1.85%
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1 KZT → ARS istatistikleri

KZT → ARS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2,0383, en düşük 2,0101 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2,0231 oldu. KZT → ARS kurundaki değişiklik -1.06 değerindeydi.

KZT → ARS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2,0383, en düşük 1,9542 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2,0047 oldu. KZT → ARS kurundaki değişiklik 1.85 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKZT - ARS tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPNZDAUD
1 USD11,4091,34318,1890,950,7931,7061,548
1 CAD0,7110,95312,9080,6740,5631,2111,098
1 SGD0,7451,05113,5480,7070,591,2711,153
1 ZAR0,0550,0770,07410,0520,0440,0940,085

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kazakistan tengesinden Arjantin pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ARS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → ARS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Arjantin Pesosu
1 KZT2,01009 ARS
5 KZT10,05045 ARS
10 KZT20,10090 ARS
20 KZT40,20180 ARS
50 KZT100,50450 ARS
100 KZT201,00900 ARS
250 KZT502,52250 ARS
500 KZT1.005,04500 ARS
1000 KZT2.010,09000 ARS
2000 KZT4.020,18000 ARS
5000 KZT10.050,45000 ARS
10000 KZT20.100,90000 ARS
Çevrim kurları Arjantin Pesosu / Kazakistan Tengesi
1 ARS0,49749 KZT
5 ARS2,48745 KZT
10 ARS4,97490 KZT
20 ARS9,94980 KZT
50 ARS24,87450 KZT
100 ARS49,74900 KZT
250 ARS124,37250 KZT
500 ARS248,74500 KZT
1000 ARS497,49000 KZT
2000 ARS994,98000 KZT
5000 ARS2.487,45000 KZT
10000 ARS4.974,90000 KZT