Cayman Adaları dolarından Nijerya nairasına Geçmiş Döviz Kurları
Cayman Adaları dolarından Nijerya nairasına geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Cayman Adaları dolarından (KYD) Nijerya nairasına (NGN) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 17-11-2019 ile 17-11-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, KYD - NGN için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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KYD → NGN çevrim grafiği
1 KYD = 2.085,82000 NGN
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Cayman Adaları doları → Nijerya nairası döviz kuru geçmişi
Bugünün Cayman Adaları doları Nijerya nairasına döviz kuru şu anda 2.085,820, dünden bu yana %0.000 değerinde değişti. Cayman Adaları doları değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %0.876 artışla görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Cayman Adaları doları Nijerya nairasına döviz kuru en yüksek değeri 2.103,910 (12-11-2024) ile en düşük değeri 2.067,710 (10-11-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %1.167 artış ile 11-11-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Cayman Adaları dolarından Nijerya nairasına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KYD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KYD → NGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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