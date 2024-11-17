Cayman Adaları dolarından Kuveyt dinarına Geçmiş Döviz Kurları
Cayman Adaları dolarından Kuveyt dinarına geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Cayman Adaları dolarından (KYD) Kuveyt dinarına (KWD) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 17-11-2019 ile 17-11-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, KYD - KWD için tarihi verilerin detaylarını içerir.
Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz
Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.
KYD → KWD çevrim grafiği
1 KYD = 0,37512 KWD
0
Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?
Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.
Cayman Adaları doları → Kuveyt dinarı döviz kuru geçmişi
Bugünün Cayman Adaları doları Kuveyt dinarına döviz kuru şu anda 0,375, dünden bu yana %0.041 değerinde değişti. Cayman Adaları doları değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %0.277 artışla görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Cayman Adaları doları Kuveyt dinarına döviz kuru en yüksek değeri 0,375 (14-11-2024) ile en düşük değeri 0,374 (10-11-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %0.104 artış ile 11-11-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Cayman Adaları dolarından Kuveyt dinarına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KYD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KYD → KWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin
- Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
- En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
- Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.