10 Kuveyt dinarından Trinidad ve Tobago dolarına

Reel döviz kuru ile KWD → TTD çevirin

1,000ك KWD = 22,03TT$ TTD

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KWD → TTD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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TTD
1 KWD → TTDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek22,138622,2691
Düşük21,964021,9640
Ortalama22,072122,1160
Değişim-0.45%-0.37%
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1 KWD → TTD istatistikleri

KWD → TTD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 22,1386, en düşük 21,9640 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 22,0721 oldu. KWD → TTD kurundaki değişiklik -0.45 değerindeydi.

KWD → TTD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 22,2691, en düşük 21,9640 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 22,1160 oldu. KWD → TTD kurundaki değişiklik -0.37 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKWD - TTD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURZARAUDNZDNGNAED
1 USD184,4320,94918,191,5471,7051.710,373,673
1 INR0,01210,0110,2150,0180,0220,2570,044
1 EUR1,05488,983119,171,6311,7971.802,563,871
1 ZAR0,0554,6420,05210,0850,09494,0290,202

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kuveyt dinarından Trinidad ve Tobago dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TTD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → TTD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kuveyt dinarı için en iyi döviz çiftleri

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KWD → NZD

KWD → NGN

KWD → AED

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Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Trinidad ve Tobago Doları
1 KWD22,03150 TTD
5 KWD110,15750 TTD
10 KWD220,31500 TTD
20 KWD440,63000 TTD
50 KWD1.101,57500 TTD
100 KWD2.203,15000 TTD
250 KWD5.507,87500 TTD
500 KWD11.015,75000 TTD
1000 KWD22.031,50000 TTD
2000 KWD44.063,00000 TTD
5000 KWD110.157,50000 TTD
10000 KWD220.315,00000 TTD
Çevrim kurları Trinidad ve Tobago Doları / Kuveyt Dinarı
1 TTD0,04539 KWD
5 TTD0,22695 KWD
10 TTD0,45390 KWD
20 TTD0,90779 KWD
50 TTD2,26948 KWD
100 TTD4,53895 KWD
250 TTD11,34738 KWD
500 TTD22,69475 KWD
1000 TTD45,38950 KWD
2000 TTD90,77900 KWD
5000 TTD226,94750 KWD
10000 TTD453,89500 KWD