5.000 Kuveyt dinarından İsveç kronuna

Reel döviz kuru ile KWD → SEK çevirin

1,000ك KWD = 35,71kr SEK

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

KWD → SEK çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

SEK
1 KWD → SEKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek35,754835,7548
Düşük34,321133,0453
Ortalama34,948234,0428
Değişim4.04%5.87%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 KWD → SEK istatistikleri

KWD → SEK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 35,7548, en düşük 34,3211 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 34,9482 oldu. KWD → SEK kurundaki değişiklik 4.04 değerindeydi.

KWD → SEK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 35,7548, en düşük 33,0453 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 34,0428 oldu. KWD → SEK kurundaki değişiklik 5.87 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKWD - SEK tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURZARAUDNZDNGNAED
1 USD184,4320,94918,191,5471,7051.710,373,673
1 INR0,01210,0110,2150,0180,0220,2570,044
1 EUR1,05488,983119,171,6311,7971.802,563,871
1 ZAR0,0554,6420,05210,0850,09494,0290,202

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Kuveyt dinarından İsveç kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SEK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → SEK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kuveyt dinarı için en iyi döviz çiftleri

KWD → USD

KWD → INR

KWD → EUR

KWD → ZAR

KWD → AUD

KWD → NZD

KWD → NGN

KWD → AED

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / İsveç Kronu
1 KWD35,70600 SEK
5 KWD178,53000 SEK
10 KWD357,06000 SEK
20 KWD714,12000 SEK
50 KWD1.785,30000 SEK
100 KWD3.570,60000 SEK
250 KWD8.926,50000 SEK
500 KWD17.853,00000 SEK
1000 KWD35.706,00000 SEK
2000 KWD71.412,00000 SEK
5000 KWD178.530,00000 SEK
10000 KWD357.060,00000 SEK
Çevrim kurları İsveç Kronu / Kuveyt Dinarı
1 SEK0,02801 KWD
5 SEK0,14003 KWD
10 SEK0,28007 KWD
20 SEK0,56013 KWD
50 SEK1,40033 KWD
100 SEK2,80065 KWD
250 SEK7,00163 KWD
500 SEK14,00325 KWD
1000 SEK28,00650 KWD
2000 SEK56,01300 KWD
5000 SEK140,03250 KWD
10000 SEK280,06500 KWD